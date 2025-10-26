Премьера мюзикла «Чиполлино» прошла в Серпухове

Во Дворце культуры имени Ленина в городском округе Серпухов состоялась премьера мюзикла «Чиполлино». Над постановкой работали местный театр «Зазеркалье» и хореографическая студия «Сильфида».

Творческий коллектив театра «Зазеркалье» представил авторскую интерпретацию знаменитой сказки писателя Джанни Родари. Мюзикл транслирует зрителю универсальные ценности: дружба, смелость и торжество справедливости. Это уже второй успешный проект двух коллективов.

Артисты сумели мастерски передать характеры героев. Зрители высоко оценили современную версию знакомого всем произведения. Премьера мюзикла «Чиполлино» подарила публике яркие эмоции и впечатления, напомнила о важности вечных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.