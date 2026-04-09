Концерт «Весенний оперный бал в усадьбе» пройдет в Красногорске 19 апреля

19 апреля в культурно-выставочном комплексе «Усадьба Знаменское-Губайлово» городского округа Красногорск пройдет премьера концертной программы «Весенний оперный бал в усадьбе». Это совместный проект Камерного оперного театра «Драмеди» и благотворительного арт-проекта «Вместе — в искусство добра», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На концерте будут звучать арии из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, арии и романсы Н. А. Римского-Корсакова, вокальные сочинения С. В. Рахманинова и другие произведения.

Солисты Камерного оперного театра «Драмеди» вместе с лауреатом международных конкурсов, пианисткой Натальей Латифовой представят каждое исполнение как маленький спектакль.

Начало концертной программы в 16:00. Возрастное ограничение: 12+. Вход по безвозмездным билетам, которые можно приобрести в кассе культурно-выставочного комплекса «Усадьба „Знаменское-Губайлово“.