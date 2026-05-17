Премьера концерта Петра Дранги о ВОВ прошла в Серпухове

Музыкальный проект «Русская кантата» заслуженного артиста Российской Федерации состоялся 15 мая во дворце культуры имени Ленина. Выступление было посвящено 81-й годовщине Победы и памяти жертв блокады Ленинграда.

Зал был полный, а организатором выступила команда «Точка Роста» при поддержке администрации округа.

Основой либретто стали «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также стихи Юрия Воронова, Анны Ахматовой и Ольги Берггольц. Текст со сцены читали заслуженный артист Российской Федерации Игорь Гордин и актриса Александра Ребенок. Шестичастную кантату исполнили DYP Orchestra, Государственная академическая капелла России имени Юрлова и солисты Мариинского театра.

С первых нот в зале воцарилась напряженная атмосфера — зрители словно оказались в той самой зиме 1941 года. Особенно трогали «Вальс в замерзшем трамвае» и финальная «Ласточка» — символ хрупкой надежды. После завершения кантаты аплодировали стоя несколько минут.

Сам Петр Дранга признался, что эта работа стала для него личным потрясением. Создавая «Русскую кантату», композитор словно пережил то время. Концерт в Серпухове показал: память о трагедии жива, и современная музыка может говорить о ней на языке, который чувствует каждый.