Премьера кинокартины «Самый важный нужный фильм» пройдет в Балашихе 25 июля

В Доме культуры «Кучино» 25 июля состоится презентация нового документального фильма Юрия Овсинского «Самый важный нужный фильм». Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Картина посвящена сохранению памяти о Великой Отечественной войне и ее значению для укрепления национального единства. Этот проект стал первым полнометражным документальным фильмом автора — профессионального исполнителя и оперного певца Юрия Овсинского, созданным к 80-летию Победы.

Создание фильма заняло целый год и объединило усилия большой команды из 100 человек в возрасте от шести до 102 лет из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Продолжительность ленты составляет 67 минут.

После показа зрителей ждет песенный марафон с исполнением военных песен, который подарит всем присутствующим возможность вместе вспомнить героизм и подвиги наших предков.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Кучино, улица Центральная, 11.