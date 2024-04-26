Премьера инклюзивного спектакля состоялась в Губернском театре | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 10:25 Премьера инклюзивного спектакля состоялась в Губернском театре Медиасток.рф

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Губернский театр собрал зрителей на премьеру спектакля, в котором заняты не только участники основной труппы, но и актеры с особенностями здоровья Центра «Инклюзион» и других инклюзивных проектов. В двух составах играют 24 человека, часть из которых — инвалиды.

«Что я жду от этого спектакля? Что он меня поразит. Удивительно, насколько люди могут переступить через какие-то свои даже внутренние ограничения и все равно заниматься тем, чем им нравится. Для меня они — пример всего», — говорит одна из зрительниц спектакля Дарья.

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Это первый опыт инклюзивной постановки в Губернском театре.

«В спектакле 12 человек заняты вместе с профессиональными артистами, но особенных артистов там семь. С самыми различными особенностями, и все они соединены в одном спектакле», — отметил художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Кто-то с ДЦП, кто-то с синдромом Дауна, кто-то инвалид-колясочник. Минут через десять зрители перестали замечать особенности и сконцентрировались на персонажах, которые ожили на сцене.

Постановка добилась главного — поставила перед аудиторией неискаженное зеркало, чтобы каждый мог всмотреться в свою душу. Историю отыгрывают несколько пар, что тоже добавляет глубины и объема. Что до работы, то для всех это стало новым опытом и чередой интересных открытий.

«В работе с инклюзивными артистами просто нужно чуть больше терпения. И это единственное. Просто нужно внимание и терпение, чтобы учитывать особенности передвижения, работы с текстом. Где-то мы упрощали, меняли слова, чтобы ребятам было проще произносить. Где-то мы просто терпеливо повторяли несколько раз», — рассказала режиссер спектакля «Голубое и зеленое» Ксения Кошкина.

Для многих артистов это был первый опыт на сцене театра, а потому некоторые не сдерживали эмоций.

Трогательную историю Лили и Алеши, вышедшей из-под пера Юрия Казакова, можно увидеть на малой сцене ежемесячно. Этим же спектаклем закроют сезон во второй половине июня.

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