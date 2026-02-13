Премьера хореографического перформанса «Мои личные Фермопилы» в Орехово-Зуеве

В Доме культуры на площади Пушкина в городе Орехово-Зуево состоялась премьера хореографического перформанса «Мои личные Фермопилы». Молодежный театральный коллектив «За гранью» представил пьесу о силе духа, личном подвиге и любви.

Фермопилы — это ущелье в Греции, где 300 спартанцев под руководством царя Леонида оказали героическое сопротивление персидской армии.

По словам режиссера спектакля Богданы Гумировой, постановка говорит о том, что у каждого человека есть свои «личные Фермопилы», независимо от профессии. Она подчеркнула, что, хотя любимое дело в жизни важно, любовь дороже.

Идея спектакля появилась давно. Юрий Гумиров, отец Богданы и Сони, написал пьесу и посвятил ее своей семье. Две его дочери вместе с коллегами по сцене воплотили эту историю на сцене.

Подготовка к постановке началась еще в сентябре прошлого года. Несмотря на то что одна из актрис, сестра Богданы, переехала в Санкт-Петербург, репетиции проводились в обоих городах. Богдана Гумирова осталась довольна премьерой, которую она посвятила своим родителям.