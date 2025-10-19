Премьера фильма «Все мы родом из детства» прошла в Павловском Посаде

В Доме культуры «Октябрь» в Павлово-Посадском городском округе состоялась премьера документально-игрового фильма «Все мы родом из детства». Участие в съемках приняли более 200 актеров: и профессионалы, и жители муниципалитета.

Главные роли исполнили Екатерина Костина и Юрий Шиляев. Над кинокартиной работала съемочная группа телеканала «Радуга».

«Города нашего детства остаются в памяти яркими картинками. И только на родине мы находим знакомые черты», — отметила автор сценария Анна Суница.

Проект реализовали при поддержке депутата Московской областной думы от партии «Единая Россия» Линары Самединовой. Местные музеи и партнерские организации также поучаствовали в съемках фильма. Создатели кинокартины поблагодарили собравшихся. Особое внимание уделили тем, кто участвовал в съемках и оказывал поддержку на всех этапах кинопроизводства.