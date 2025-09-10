Премьера фильма о творчестве художницы Ирины Ласковой прошла в Протвине

В культурно-досуговом центре «Протон» в Протвине состоялась премьера документального фильма «Я нашла себя», который создала главный редактор телеканала ОТВ-Серпухов Олеся Акинфеева. Кинолента рассказывает о творчестве и жизни российской художницы Ирины Ласковой.

Над проектом также работал оператор Владислав Кузьмин. Съемки прошли во время подготовки Ирины Ласковой к ее первой выставке в Протвине.

«Название родилось не сразу. Затем я поняла: смысл того, о чем рассказывала Ира, именно в этом — она нашла себя», — поделилась Олеся Акинфеева.

Посмотреть фильм пришли коллеги из Серпуховского информационного агентства, в которое входит ОТВ-Серпухов.

«Очень здорово, когда герой доверяется режиссеру, и они находят друг друга. Ирина — очень талантливый мастер. На каждую ее работу хочется смотреть, видеть, как она воплощает фантазии в материале», — рассказала директор агентства Мария Панкратьева.

Она также отметила работу съемочной группы.

«Коллеги находят время в свободные от работы часы, по вечерам и выходным, чтобы создавать такие фильмы. Олеся — большой профессионал, лауреат множества конкурсов. Уверена, вы откроете для себя героиню такой, какой ее увидела режиссер», — добавила Мария Панкратьева.

Отметим, что картины члена Творческого союза художников России Ирины Ласковой знают и в России, и за рубежом. Она принимала участие во многих выставках и становилась лауреатом международных конкурсов. Ирина любит создавать женские портреты в уникальной технике на дереве с использованием пастели, акрила, морилки и потали. На изготовление одной работы уходит до пяти недель.