Премьера фильма «Маленькая перемена» прошла в Лобне

Зрители увидели историю, которая напоминает взрослым об их школьном детстве, а юным лобненцам — о знакомых ситуациях на переменах и уроках. В основу картины легли девять новелл о жизни одного из классов обычной лобненской школы. Большинство ролей школьников исполнили юные актеры из Лобни. В фильме также снимались профессиональные артисты Андрей Лебедев и Анна Сердюкова.

Этот опыт стал для лобненцев не первым. В 2021 году студия представила короткометражный фильм «Маленькие детки — маленькие бедки…», а в марте 2023 года в ДК «Чайка» прошла презентация предыдущей версии «Маленькой перемены».

Андрей Морозов работает в Лобне как театральный режиссер и педагог: занимался с детьми в студиях ДК «Луговая» и школы № 10. Он известен зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь», «Литейный».