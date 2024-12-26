Премьера фантастического фильма прошла в библиотеке Богородского округа

Артем Ширлин выступил не только в качестве режиссера, но и сценариста, а также композитора киноленты. По сюжету российский ученый Авдотий Лисов в результате своих экспериментов сталкивается с представителем внеземного разума, который попал на нашу планету совсем не с добрыми намерениями.

В главной роли снялся талантливый ногинский актер, руководитель театра-студии «Круг» Александр Мишин.

Зрители оценили и задумку, и реализацию фильма. После просмотра они задавали вопросы режиссеру и участникам съемок: Илье Яковлеву и Алексею Зуеву. Своими впечатлениями все желающие поделились в книге отзывов.

Автор фильма подчеркнул, что хотел еще раз напомнить людям об опасности неконтролируемого развития современных технологий для человечества.