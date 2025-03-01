Премьера драматического спектакля «Царское село» прошла в Химках

Драматическое представление о людях, находящихся в центре исторических потрясений, показали жителям Химок. На главной сцене театра «Наш дом» состоялась премьера спектакля.

Автором сценария и режиссером выступил клирик храма благоверных князей Петра и Февронии в Подрезкове иерей Владимир Кузнецов. Сыграли в постановке актеры из творческого коллектива «Лепта».

Спектакль наводит зрителей на размышления о вере, нравственности и человеческой душе, о том, какие изменения она переживает в эпоху перемен.

«Важно чтить героическое прошлое нашей страны, сохранять память о трагичном. И обязательно делать работу над ошибками. Ибо все это вершит один народ», — отметил Владимир Кузнецов.

Поддержку в организации спектакля оказали также администрация округа, Химкинское благочиние и руководство театра «Наш дом».