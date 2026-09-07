Премьера документального фильма о деревне Глазово прошла в Серпухове

Создание киноленты заняло несколько месяцев. Совместными усилиями команде удалось запечатлеть жизнь деревни без прикрас — так, как ее видят и чувствуют люди, выросшие на этой земле. Музыкальный ряд фильма представлен народными мелодиями в исполнении преподавателя Детской музыкальной школы № 3 и руководителя ансамбля «Плетень» Ульяны Фадеевой, а также участников семейной этностудии «Соборка» Дворца культуры «Исток» под руководством Ольги Свиреповой. Авторские инструментальные композиции написал сам Юрий Сурков.

На премьеру пришли директор Серпуховского информационного агентства Мария Панкратьева, главные редакторы газеты «МК в Серпухове» Оксана Потапова, еженедельника «Общественная газета — Серпухов» Наталья Крайнова, журнала «Южный форпост» Мария Яковлева-Алексеева, сотрудники пресс-службы администрации Серпухова Константин Корнеев, настоятель Успенского храма в деревне Глазово иерей Валерий Гололобов и настоятель храма святой великомученицы Екатерины иерей Иоанн Кайров, коллеги, друзья и родные режиссра.

Мария Панкратьева отметила, что Юрий Сурков прошел большой творческий путь — от фотографа пресс‑службы до режиссера собственного фильма. Она подчеркнула, что картина «Родная, сердцу милая» помогает сохранять историю родного округа, содействует краеведческой работе, позволяет подрастающему поколению лучше узнать прошлое своей малой родины и воспитывает бережное отношение к традициям.