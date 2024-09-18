Премьера документального фильма «Часовые памяти» прошла в Чехове

Премьера документального фильма «Часовые памяти» прошла в культурном центре «Дружба» в Чехове. Лента повествует о людях, проживавших в городе, об истории Лопасни военных лет и о местных журналистах в годы Великой Отечественной войны.

Юнкоры клуба «Стриж» принимали участие в создании фильма «Часовые памяти». Их вклад помог сделать киноленту, направленную на молодежь.

Перед премьерой в фойе два юнармейских отряда развернули интерактивные точки. Они нацелены заинтересовать подрастающее поколение и военных срочной службы.

Мероприятие приурочено к 70-летию Чехова и к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Дополнительно школам города выдали книгу «Живая память», где описаны истории жителей Лопасненского края во времена войны.

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