Премьера детского инклюзивного спектакля прошла в Лобне

31 мая на манеже Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева показали цирковое шоу «Шаривари». В постановке участвовали более 70 артистов, в том числе пятеро жителей округа из инклюзивной студии «Сны Алисы».

Мероприятие состоялось в преддверии Дня защиты детей. Идеологом проекта выступила заслуженная и народная артистка России, певица Жасмин. Спектакль объединил детей с особенностями развития, их нейротипичных сверстников и студентов циркового училища. На манеже показали акробатические номера и воздушную гимнастику, летающих бабочек, светящиеся браслеты и дождь из конфетти, а финал украсил номер «Парад планет».

Несколько месяцев участники осваивали акробатику, трюки и фокусы с педагогами и студентами училища. Перед выходом каждый прошел специальный медицинский осмотр.

Инклюзивное движение системно развивается в округе. В 2024 году здесь создали организацию «Добрология», которая помогает семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Центр объединяет около 80 семей и более 100 детей. Для них работают студии и кружки, проводятся психологические встречи, мастер-классы и праздники.