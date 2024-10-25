Премьера балета студии «Синяя птица» пройдет в Подольске 15 декабря

Более 70 детей поучаствуют в балетной постановке в Подольске. Ее премьеру покажут артисты студии «Синяя птица» уже в декабре.

Накануне во Дворце культуры «Октябрь» в ряды артистов местной балетной студии приняли юных жителей Подольска. Они будут участвовать в выступлениях коллектива.

Ближайшая премьера с их участием пройдет 15 декабря. Это будет балет «Фея кукол». В нем выступят более 70 юных артистов.

Для них подготовят костюмы и декорации. Репетиции уже стартовали.

Отметим, что руководитель студии является заслуженным работником культуры России. Записаться на занятия могут дети с шести лет. Их будут обучать классическому, народному и современному танцу.

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