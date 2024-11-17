Премьера балета «Щелкунчик» пройдет в Красногорске 20 декабря

Молодой театр балета подготовил премьеру спектакля «Щелкунчик». Постановку представят зрителям на сцене Дома культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее под Красногорском. Показ пройдет 20 декабря. Билеты уже появились в продаже.

«Щелкунчик» — история про борьбу добра и зла, об ожившей игрушке и девочке Мари, которая борется с мышиным королем. Мотив сказки знаком многим детям и взрослым.

Артисты Молодого театра балета отправятся в путешествие по царству Феи Драже под музыку композитора Петра Ильича Чайковского.

Продолжительность постановки в двух действиях с антрактом — два часа. Приобрести билеты можно по ссылке.

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