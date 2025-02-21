Преимущества телеметрии в работе инфраструктурных объектов назвали в Подмосковье

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев посетил ведущие инфраструктурные объекты Москвы и Подмосковья. В ходе рабочего визита вместе с делегацией ведомства он оценил преимущества внедрения телеметрии и телемеханики в работу коммунальных служб.

Делегация проконтролировала работу диспетчерских центров красногорского водоканала, АО «Мосводоканал» и АО «Мособлгаз». Помимо этого, представители ведомства ознакомились с разработкой региональной навигационно-информационной системы, которая позволит оперативно выявлять проблемные зоны и перераспределять ресурсы.

В рамках рабочего визита особое внимание уделили новому способу контроля приема заявлений от жителей — все обращения будут отрабатывать с помощью единой электронной системы.