Преимущества телеметрии в работе инфраструктурных объектов назвали в Подмосковье

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев посетил ведущие инфраструктурные объекты Москвы и Подмосковья. В ходе рабочего визита вместе с делегацией ведомства он оценил преимущества внедрения телеметрии и телемеханики в работу коммунальных служб.
Делегация проконтролировала работу диспетчерских центров красногорского водоканала, АО «Мосводоканал» и АО «Мособлгаз». Помимо этого, представители ведомства ознакомились с разработкой региональной навигационно-информационной системы, которая позволит оперативно выявлять проблемные зоны и перераспределять ресурсы.
В рамках рабочего визита особое внимание уделили новому способу контроля приема заявлений от жителей — все обращения будут отрабатывать с помощью единой электронной системы.
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