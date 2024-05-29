Преимущества размещения бизнеса в ОЭЗ назвали в Подмосковье

Фото: Телеканал «360»

Особые экономические зоны и технопарки — важные двигатели экономики Подмосковья. Число специализированных площадок для размещения производств в Московской области постоянно растет. Руководитель НПК «Грасис» Владимир Ермаков рассказал Яне Фомичевой в программе «Дело техники», почему инвесторы выбирают Подмосковье для реализации своих проектов.

Компания «Грасис» занимается разработкой и производством мембранных элементов для разделения газа и выделения составляющих газа на основе полимерного волокна. Изначально предприятие работало в Домодедове. Компания достаточно быстро начала показывать хорошие результаты, после чего было принято решение построить завод в ОЭЗ «Дубна».

Резиденство в ОЭЗ дает ряд преимуществ. Среди них: транспортная доступность, развитая инфраструктура, обученный персонал.

«Вся зона заключена под единую охранную систему. Есть учет, который не пропускает посторонние лица. Обеспечивает вход и выход только тех людей, которые работают в этой зоне», — отметил Ермаков.

Размещать завод в ОЭЗ достаточно выгодно. При входе в экономическую зону, резиденты получают электричество необходимой мощности, ливневые стоки и тепловое обеспечение. Для мелких предпринимателей построены отдельные комплексы, где можно арендовать помещения разных квадратур со всей необходимой инфраструктурой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте