Преимущества проекта «Родительский контроль» назвали в Подмосковье

В Московской области действует проект «Родительский контроль». Министерство образования Московской области разработало его специально для того, чтобы взрослые могли объективно оценить, как питаются в учебное время их дети. О преимуществах проекта рассказала Марусе Михейчик в «Интервью 360» директор гимназии № 1 в Балашихе Анна Скоропупова.

«Организация горячего питания под пристальным контролем. Это здоровье нашей нации и благополучие детей. Методические рекомендации по организации горячего питания впервые приняли в мае 2020 года», — подчеркнула Скоропупова.

По ее словам, меню разрабатывается и согласовывается Роспотребнадзором. Оно довольно разнообразно и рассчитано на десять дней. В меню входят такие блюда, как рагу из птицы, куриные и рыбные биточки, картофельное пюре, гороховый суп, пельмени и многое другое.

Меню разрабатывают, исходя из потребности учащихся. В учебном году шесть модулей, в каждый из которых проходит электронное голосование, где родители и ученики выражают свое мнение по поводу тех или иных блюд. Отмечается, что министерство образования ежедневно контролирует питание детей в школах с помощью платформы «Проверки Подмосковья».

«У нас есть ответственный, который в установленное время приходит на пищеблок и в реальном времени отвечает на вопросы на платформе. Он также прикрепляет фото блюда, которое сделать заранее невозможно», — добавил спикер.

По словам Скоропуповой, проект «Родительский контроль» предоставляет мамам и папам возможность активнее участвовать в образовательном процессе и повседневной жизни детей. Его главная цель — повысить уровень безопасности и комфорта для учащихся, создавая открытую среду для обсуждения и улучшения образовательного процесса.

Родители могут посещать занятия, школьные мероприятия и столовые, наблюдать за соблюдением санитарных норм и качеством предоставляемого питания. Для детей проект создает более безопасную и комфортную учебную среду. Поддержка родителей на занятиях и в школьной жизни мотивирует учеников и позволяет снизить уровень тревожности, так как учащиеся ощущают внимание и заботу близких.