22 мая 2024 17:07 Преимущества проекта «Предшкола» назвали в Подмосковье 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Интервью

Образование

Детские сады Подмосковья перешли на новый формат — «Предшкола». О главных задачах проекта рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации городского округа Истра Алла Мамонова.

Пилотный проект «Предшколы» запустили в 2021 году. В него вошли 18 образовательных учреждений Истры. Сейчас проект охватывает все детские сады и школы. «Проект „Предшкола“ призван облегчить переход детей из дошкольного учреждения в школу. Наша задача как педагогов — облегчить этот переход, смягчить его. Весь педагогический коллектив, включая учителей, воспитателей, логопедов, психологов помогает в этом ребенку и родителям», — отметила Мамонова.

С начальной школы появилось единое планирование, с педагогами работают по тематическим неделям. Учителя посещают детские сады, а воспитатели и малыши приходят в школы на уроки. В проекте участвуют не только классные руководители начальных классов, но и педагоги профильных предметов. Мамонова отметила, что это помогает ребятам лучше адаптироваться и понять процесс обучения.

С ребятами занимаются по таким темам, как: «Увлекательная математика», «Эксперименты с живой природой», «Творческие лаборатории», «Спортивная карусель» и многое другое. С запуском проекта изменились требования к педагогам: им приходится осваивать мультимедийные технологии, робототехнику, интерактивные панели — все то, что необходимо для развития современных детей. Появилась также новая категория наставников: школьники-шефы. Теперь за каждым детским садом закреплен класс. Школьники общаются с младшими товарищами, проводят для них занятия, устраивают спектакли. Когда ребенок пойдет в школу, он уже будет знаком со старшеклассниками, а следовательно, будет меньше испытывать стресс. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».