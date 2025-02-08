Преимущества онкоскринингов назвали в Подмосковье

В Подмосковье доступны диспансеризация и онкоскрининг по ОМС в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для этих целей в регионе работает 25 центров амбулаторной онкопомощи, где есть все необходимое оборудование и опытные врачи.

«Взрослому населению нужно регулярно проходить онкоскрининги как женщинам, так и мужчинам. Излечиваемость онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях достигает 95-98%», — пояснил главный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн.

Скрининговые программы включают обследования на семь видов рака: гастроскопию, маммографию, анализ крови на ПСА, тест на скрытую кровь, мазки на онкоцитологию, дерматоскопию и флюорографию.

Напомним, 8 февраля во всех ЦАОПах Подмосковья пройдут дни открытых дверей. Приемы прикрепленных пациентов будут проводить с 09:00 до 14:00.