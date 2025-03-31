Преимущества неонатального скрининга напомнили в НИКИ детства

С 31 марта по 6 апреля в России проходит Неделя здоровья матери и ребенка. В этот период специалисты делятся полезной информацией, которая позволит защитить здоровье малышей. Так, врачи НИКИ детства напомнили о преимуществах неонатального скрининга.

«Для проведения неонатального скрининга у младенца берут образец крови из пятки через три часа после кормления. У доношенных детей скрининг проводится в возрасте 24-48 часов жизни, а у недоношенных — на седьмые сутки, то есть на 144-168 час жизни», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Данные скрининга отправляют в поликлинику по месту жительства ребенка. Если участковый врач не связался с родителями, значит у ребенка не выявили ни одного из 36 наследственных заболеваний.

«Главная цель исследования — не только обнаружить патологию, но и как можно быстрее начать терапию. Большинство врожденных заболеваний сегодня можно успешно лечить, не допуская развития осложнений», — заключила Одинаева.

Напомним, раньше скрининг включал всего пять диагнозов, сейчас список расширили до 36 болезней. С полным перечнем можно ознакомиться на портале «Детство».