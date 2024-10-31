Преимущества мобильного приложения «112 МО» назвали в Подмосковье

Мобильное приложение «112 МО» — разработка Системы-112 Московской области на отечественном программном обеспечении. Оно обеспечивает удобство и оперативность для жителей региона.

С момента запуска в июле 2017 года приложением пользуются уже около полумиллиона человек. Через «112 МО» можно быстро сообщить о происшествии, вызвать экстренные службы, отследить их маршрут, вызвать врача на дом, получить инструкции на случай ЧС и найти на карте нужные организации.

Приложение «112 МО» доступно для скачивания в GooglePlay, RuStore и AppStore.