Преимущества мобильного приложения «112 МО» назвали в Подмосковье

Мобильное приложение «112 МО» — разработка Системы-112 Московской области на отечественном программном обеспечении. Оно обеспечивает удобство и оперативность для жителей региона.
С момента запуска в июле 2017 года приложением пользуются уже около полумиллиона человек. Через «112 МО» можно быстро сообщить о происшествии, вызвать экстренные службы, отследить их маршрут, вызвать врача на дом, получить инструкции на случай ЧС и найти на карте нужные организации.
Приложение «112 МО» доступно для скачивания в GooglePlay, RuStore и AppStore.
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