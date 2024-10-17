Предзимнюю проверку и сезонное техобслуживание автобусов провели в Истре

В городском округе Истра сформировали 28 автобусных маршрута. Каждый день в рейс выходят 53 водителя, которые перевозят более двух тысяч пассажиров. Накануне зимнего сезона автобусный автопарк прошел полное техническое обслуживание и проверку.

В автобусном парке городского округа Истра провели предзимнюю проверку и сезонное техобслуживание машин. Специалисты отремонтировали системы отопления и заменили антифриз. Также для водителей провели инструктаж.

В этом году обновили общественный автопарк округа. Муниципалитет получил сразу девять новых автобусов большого класса, все они работают на линиях. Новые машины еще поступят в парк Истры.

Отметим, в истринский филиал «Мострансавто» требуются водители. За лето трудоустроили пять новых специалистов, но потребность в профессионалах остается. Подробности о работе можно уточнить по телефону: 8 (903) 114-04-00.

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