Предварительный отбор кандидатов в Госдуму пройдет в Воскресенске

«Единая Россия» вступила в активную фазу предварительного голосования, вся инфраструктура партии готова к избирательной кампании. На участие в процедуре по всем уровням выборов уже зарегистрировались 1709 кандидатов, в том числе 506 — на выборы в Государственную Думу. Среди всех подавших заявки 81 — участники специальной военной операции.

Как сообщил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, в Московской области на сегодня документы на участие в предварительном голосовании подали 192 кандидата. Из них 51 — в Госдуму, 141 — в Московскую областную Думу. На обоих уровнях мы видим много новых лиц — 75% кандидатов впервые планируют участвовать в выборах. Среди подавших заявки в нашем регионе — 9 бойцов СВО. Радует, что в политику активно идет молодежь: свои документы подали 41 человек в возрасте до 35 лет.

Для ветеранов СВО процедурой предусмотрены особые условия. Например, они позволяют учитывать особенности службы кандидатов — прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов. Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь наставника. При этом сопровождение кандидатов продолжится и после получения мандата. На предварительном голосовании сохраняется норма о дополнительных 25% к числу полученных голосов.

Секретарь Воскресенского отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил: «Мы видим, что предварительное голосование открывает двери для тех, кто искренне хочет трудиться на благо родного края. То, что большинство кандидатов — это новые лица, говорит о доверии к процедуре и стремлении людей внести свой вклад в развитие региона. Мы, сторонники партии, готовы поддержать и бойцов СВО, и молодых специалистов, и опытных активистов, чья энергия и знания пригодятся для решения насущных проблем».

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. В сентябре в Подмосковье состоятся выборы в Госдуму, региональный парламент и муниципальные советы депутатов.