Предварительный отбор кандидатов в депутаты пройдет в Коломне

Подать документы для участия могут жители, зарегистрированные в регионе. Прием заявок продлится до 30 апреля, само голосование партии «Единая Россия» состоится с 25 по 31 мая в электронном формате.

В числе кандидатов — общественные деятели, педагоги, спортсмены, ветераны специальной военной операции и просто неравнодушные люди. К участию присоединился руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов, генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов. Он отметил, что участие в праймериз позволяет быть уверенным в доверии избирателей и двигаться вперед.

Коллеги и однопартийцы Сергея Орлова — руководитель Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Елена Шаменева и директор спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Николай Сутормин — поддержали его кандидатуру. Они уже не первый год вместе работают над развитием спорта в округе, улучшают условия для тренировок и привлекают детей и подростков.

Участники процесса уверены, что все, кто зарегистрировался в качестве избирателя на предварительном голосовании — это именно те активные граждане, которые придут на выборы в сентябре.