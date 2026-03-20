Предварительное голосование за кандидатов в Госдуму пройдет в Зарайске

В Московской области стартовала процедура предварительного голосования «Единой России» — ключевой этап формирования списка кандидатов на выборы 2026 года. Жителям Зарайска предстоит выбрать тех, кто представит партию на выборах в Государственную Думу, Московскую областную Думу и местные советы депутатов.

Для проведения процедуры в регионе создан организационный комитет, в состав которого вошли представители образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций, предприниматели и ветераны специальной военной операции. Возглавил оргкомитет секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Предварительное голосование «Единой России» — уникальный для страны механизм открытого отбора кандидатов. Партия выстраивает работу таким образом, чтобы жители были максимально вовлечены в политические процессы: от подбора кандидатур до формирования Народной программы и контроля за ее реализацией.

Ключевые даты:

— Выдвижение кандидатов: 11 марта — 30 апреля.

— Регистрация избирателей: 20 апреля — 29 мая через портал «Госуслуги».

— Электронное голосование: 25 — 31 мая на сайте PG.ER.RU.

В числе первых зарегистрированных кандидатов — участники специальной военной операции, молодежь, представители бюджетной сферы, предприниматели и действующие депутаты. Для бойцов и ветеранов СВО предусмотрены особые условия: упрощенный порядок подачи документов и дополнительные 25% к итоговому результату голосования.

Секретарь местного отделения партии Виктор Петрущенко подчеркнул: «Предварительное голосование — это уникальная возможность для каждого жителя Зарайска напрямую повлиять на то, кто будет представлять наш округ в органах власти. Мы не назначаем кандидатов сверху — их определяют сами люди через открытое электронное голосование. Наша общественная приемная на улице Ленинской, 46 всегда открыта для консультаций».

Подать заявку и следить за ходом кампании можно на сайте PG.ER.RU.



