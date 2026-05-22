Предварительное голосование в Воскресенске пройдет с 25 по 31 мая

Выборы в Государственную и Московскую областную думу, а также в местные советы пройдут в Подмосковье осенью. «Единая Россия» проводит предварительное голосование, чтобы жители решили, кто представит партию.

В Московской области зарегистрировано более 900 кандидатов, действующих депутатов среди них только 18%. Каждый пятый — моложе 35 лет. Треть составляют женщины. Среди кандидатов — врачи, учителя, предприниматели, работники заводов и 67 ветеранов специальной военной операции.

В Воскресенске кандидаты уже активно встречаются с жителями.

«Важно, что теперь мы сами можем выбрать, кто будет отстаивать наши интересы. Я уже изучил программы нескольких кандидатов — есть конкретные предложения по благоустройству и развитию города. Обязательно проголосую», — поделился житель Воскресенска Сергей Морозов.

На PG.ER.RU, где можно проголосовать как за одного, так и за нескольких кандидатов, уже зарегистрировались более 560 тысяч жителей Подмосковья — это 9% избирателей.

«Мы видим новые лица, слышим конкретные программы. Голосовать просто: регистрируйтесь через „Госуслуги“ и с 25 по 31 мая выбирайте тех, кому доверяете», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.