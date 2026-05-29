Предварительное голосование в Раменском округе пройдет до 31 мая

Жители муниципалитета определят тех, кто в сентябре представит партию на выборах в Государственную думу, Мособлдуму, и муниципальные советы. Свои голоса отдали уже более 700 тысяч человек.

Высокий интерес граждан подтвердил, что население округа захотело стать частью формирования депутатского корпуса, чтобы напрямую повлиять на выбор кандидатов.

Принять участие в предварительном голосовании партии решили 907 претендентов. Каждый пятый участник — моложе 35 лет. На предварительное голосование пришли и 67 участников СВО. Для них были предусмотрены особые условия — бойцы получат дополнительно 25% к тому количеству голосов, которые наберут в ходе голосования.

«Я стал избирателем, потому что считаю, что в этих выборах нужно будет участвовать обязательно всем. Я думаю, что мои ребята все, кто вышли с СВО и кто там сейчас „за лентой“, будут со мной согласны. Нужна помощь, нужно объединение всей страны, чтобы было одно целое», — поделился руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.

Предварительное голосование в этом году создали полностью в электронном формате — на сайте партии с верификацией через «Государственные услуги». Также в общественных приемных «Единой России» по всему Подмосковью жители смогут получить помощь при прохождении процедуры.