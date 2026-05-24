Предварительное голосование пройдет в Чехове в конце мая

С 25 по 31 мая в Подмосковье пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Жители Чехова смогут определить кандидатов, которые представят округ на выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы.

На участие в процедуре уже зарегистрировались более 560 тысяч избирателей. В числе кандидатов — представители разных профессий, действующие депутаты, общественные деятели и участники специальной военной операции. В Чехове свои кандидатуры выдвинули 12 человек, работающих в сферах образования, культуры, медицины, предпринимательства и муниципального управления. Местные жители отмечают, что участие в голосовании позволяет влиять на развитие округа и выбирать тех, кто знаком с проблемами территории.

«Для меня важно развитие Чехова. Хочется видеть изменения в городе, ремонт дорог, благоустройство парков и строительство спортивных площадок. Поэтому я решил принять участие в предварительном голосовании», — рассказал житель Дмитрий Петров.

По данным организаторов, каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а около трети участников составляют женщины. Среди претендентов также есть ветераны спецоперации и представители экономического сектора. В партии считают, что широкий состав участников дает избирателям возможность выбрать наиболее сильных кандидатов.

«Задача партии — предоставить людям широкий выбор подходов к развитию страны. В предварительном голосовании участвуют как опытные депутаты, так и молодые кандидаты. Особенно важно, что среди них есть ветераны СВО, которые уже доказали готовность служить стране», — отметил депутат Государственной думы Александр Коган.

Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Батогов подчеркнул, что высокая конкуренция помогает определить наиболее достойных претендентов. По его словам, среди участников есть общественные деятели, ученые, муниципальные депутаты и военнослужащие.

Жителям округа также предложили принять участие в сборе предложений по развитию территории. Эти инициативы могут войти в будущую программу партии.

«Ваш голос — главный инструмент перемен. Когда жители предлагают свои идеи, они становятся соавторами программы развития. Чем активнее люди участвуют в обсуждении, тем больше шансов, что в план войдут ремонт дорог и благоустройство территорий», — сообщил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Константин Безрукавый.

Для участия в электронном голосовании необходимо пройти регистрацию через портал Госуслуг и подтвердить личность. Организаторы заявили, что персональные данные избирателей и тайна голосования будут защищены.