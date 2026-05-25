Предварительное голосование началось в Воскресенске

В Воскресенске стартовало предварительное голосование «Единой России». Этой осенью в Подмосковье пройдут выборы в Государственную Думу, Мособлдуму и муниципальные советы, и уже сейчас жители региона могут определить, кто представит партию, — через электронное предварительное голосование, которое пройдет с 25 по 31 мая.

Принять участие могут все жители старше 18 лет. Регистрация открыта до 29 мая на сайте PG.ER.RU. Там же размещены биографии и программы кандидатов. Голосовать можно за одного или нескольких человек.

Московская область — в числе лидеров по уровню конкуренции: на одно место в региональном парламенте претендуют 13 человек. Всего зарегистрированы 907 кандидатов, среди них много молодых людей и женщин, а действующие депутаты составляют лишь 18 процентов. В политику активно идут представители промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования. Участвуют и 67 бойцов СВО, для которых предусмотрена дополнительная поддержка при подсчете голосов. Около 700 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались для участия в голосовании.

Депутат Госдумы, кандидат предварительного голосования Никита Чаплин подчеркнул: «Важно, чтобы именно жители определяли, кто будет представлять их интересы. Предварительное голосование — это открытый и честный механизм отбора сильной команды».

Житель Воскресенска Евгений Серов поделился: «Я считаю, что участие в предварительном голосовании — это мой гражданский долг и возможность напрямую влиять на политическую жизнь нашего округа. Для меня важно, чтобы в депутатах были профессионалы — врачи, учителя, люди из реального сектора экономики, те, кто понимает проблемы обычных жителей. Я обязательно приму участие в голосовании, потому что хочу сам выбрать достойных кандидатов, которым можно доверять».

Процедура проходит онлайн с защитой персональных данных, за ходом голосования можно следить на сайте PG.ER.RU.