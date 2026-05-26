Предварительное голосование началось в Химках

В Московской области продолжается предварительное голосование партии «Единая Россия». В Химках жители выбирают кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную думу, Московскую областную думу и органы местного самоуправления.

В городском округе Химки в процедуре участвуют более 150 человек. Среди них представители промышленности и бизнеса, работники социальной сферы, врачи, учителя, общественные активисты и ветераны специальной военной операции. Кандидаты представляют разные сферы и предлагают собственные программы развития территории.

Голосование открыто для жителей старше 18 лет и продлится до 31 мая. Принять участие можно в онлайн-формате через специальную платформу с подтверждением личности на портале «Госуслуги». Там же размещены биографии участников, их программы и видеопрезентации.

Представители общественных структур отмечают важность вовлечения жителей в процесс отбора кандидатов. По их словам, это помогает лучше учитывать запросы населения и формировать более точные решения для развития округа.

«Предварительное голосование дает возможность жителям напрямую участвовать в формировании будущей команды. Чем выше вовлеченность людей, тем точнее кандидаты понимают запросы округа и реальные потребности жителей», — сказал лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Жители Химок также делятся мнением о формате голосования. Возможность заранее познакомиться с кандидатами и выбрать удобное время для участия они считают удобной и прозрачной.

«Для меня важно участвовать в таких решениях, потому что они напрямую касаются будущего нашего города. Удобно, что можно заранее познакомиться с кандидатами и проголосовать онлайн в комфортное время», — рассказала жительница Химок Евгения Кузнецова.

Организационный комитет следит за прозрачностью процедуры. В его работе участвуют представители общественности, экспертного сообщества и средств массовой информации.