Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Зарайске с 25 по 31 мая

Электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» пройдет с 25 по 31 мая. Жители Зарайска старше 18 лет, зарегистрированные на портале «Госуслуги», смогут выбрать кандидатов для участия в выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы депутатов.

В преддверии голосования сторонники партии провели встречи и опросы среди жителей Зарайска. Обсуждались вопросы благоустройства, модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонта дворов, состояния дорог и уличного освещения. Более половины опрошенных зарайцев заявили, что знают о предстоящей процедуре и планируют принять в ней участие.

Заместитель главы Зарайского округа по вопросам ЖКХ, участник предварительного голосования Станислав Шруб отметил, что важно знать мнение каждого жителя. Люди хотят участвовать в выборе кандидатов, потому что понимают: от этого зависит, какие проекты будут реализованы в округе в ближайшие годы. Работа по благоустройству дворов, замене коммунальных сетей, установке современных детских площадок продолжится.

Житель улицы Советской Константин Афанасьев уже определился с выбором. Он принял решение участвовать в предварительном голосовании, потому что важно поддерживать тех, кто готов заниматься конкретной работой и решать проблемы жителей.

Старт голосования в Зарайске будет дан 25 мая при участии Никиты Чаплина и Станислава Шруба. Голосование пройдет на сайте с авторизацией через «Госуслуги». Процедура безопасна, данные защищены, итоги подведут с участием общественного оргкомитета.