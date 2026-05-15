Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Химках с 25 по 31 мая

В Химках документы на участие во внутрипартийном отборе подали 150 человек. Всего по Московской области зарегистрировались более 900 кандидатов.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов сообщил, что около 80 процентов от общего числа зарегистрированных кандидатов — это новые лица в политике: предприниматели, представители бизнеса, промышленных и сельхозпредприятий, бюджетной сферы — педагоги, врачи. Также много молодых людей до 35 лет — таких кандидатов более 20 процентов. Это активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, общественники.

Среди кандидатов из Химок — представители образования, здравоохранения, промышленности, предпринимательства, социальной сферы, а также военнослужащие и ветераны специальной военной операции.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что предварительное голосование — это прямой диалог с жителями. Каждый зарегистрированный участник вносит вклад в формирование сильной команды, которая будет работать на благо Химок и всего Подмосковья.

Регистрация избирателей продолжится до 29 мая. Участвовать могут все жители Подмосковья старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и пройти верификацию через портал «Госуслуг».

Химчанка Татьяна Паскалова отметила, что как активный житель округа она зарегистрировалась на предварительное голосование партии и считает своим долгом принять участие в выборе, который определит судьбу города и всего Подмосковья.

Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронной форме. Данные избирателей и тайна голосования надежно защищены. Все заинтересованные смогут следить за ходом голосования и подведением итогов.