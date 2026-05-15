Предварительное голосование «Единой России» начнется в Воскресенске 25 мая

Предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая в электронном формате. Для участия потребуется верификация через портал «Госуслуги».

«Единая Россия» завершила регистрацию кандидатов на предварительное голосование. В Московской области свои документы подали более 900 человек, которые намерены участвовать в выборах различных уровней этой осенью. По данным регионального отделения партии, 235 кандидатов зарегистрировались для участия в выборах в Государственную Думу, свыше 670 человек планируют избираться в Московскую областную Думу, остальные нацелены на работу в муниципальных советах.

Отличительной чертой текущей кампании стало масштабное обновление: около 80 процентов зарегистрированных — новые люди в политике. Среди них бизнесмены, руководители промышленных и аграрных предприятий, учителя, медики. Молодежь до 35 лет составляет более пятой части всех кандидатов. Особого внимания заслуживает участие 67 бойцов специальной военной операции, которые готовы продолжить служение стране на гражданском поприще.

Депутат Государственной Думы и кандидат предварительного голосования Никита Чаплин отметил, что предварительное голосование — это возможность для каждого жителя напрямую влиять на формирование списка кандидатов. По его словам, открытая процедура позволяет выбрать наиболее достойных людей, которые будут эффективно работать в интересах Воскресенска и всего региона.

Жители Подмосковья традиционно проявляют высокую активность — на данный момент уже зарегистрировались около 560 тысяч избирателей. Жительница Воскресенска Татьяна Викторовна поделилась, что планирует обязательно проголосовать, считает важным самой участвовать в выборе тех, кто будет представлять их во власти.

Воскресенское отделение «Единой России» призывает всех избирателей округа воспользоваться своим правом и определить, кто будет представлять партию на сентябрьских выборах.