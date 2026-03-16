Предварительная запись в первый класс стартует в Серпухове 17 марта

Для сотен семей Серпухова наступает ответственный период — подготовка к зачислению детей в первый класс. Чтобы процесс прошел максимально спокойно и без технических сбоев, Министерство образования Московской области предусмотрело двухэтапную систему подачи документов через региональный портал госуслуг.

Главное нововведение последних лет — возможность заранее подготовить заявление. Начиная с 17 марта, на портале РПГУ открывается доступ к созданию черновика. Родителям рекомендуется не игнорировать этот этап: вы сможете в спокойной обстановке подгрузить сканы документов и проверить корректность личных данных. Это сэкономит драгоценные минуты в день старта основной записи. Официальный старт приема заявлений назначен на 23 марта в 12:00.

В этот период документы принимаются от следующих категорий: территориальный признак, семейное право и льготные категории.

Если родители хотят отдать ребенка в школу не по месту прописки, им придется дождаться 6 июля. В это время начнется прием заявлений на свободные места. Зачисление будет производиться до тех пор, пока в классах остаются вакантные места. Жителям других муниципалитетов Подмосковья следует ориентироваться на аналогичный график, однако лучше заранее уточнить информацию на сайтах местных администраций.