Предупреждение о пожароопасности в Звенигородском лесничестве объявили в Одинцове

В Звенигородском лесничестве 18 и 19 мая установлен II класс пожарной опасности. Власти предупреждают о риске возгораний на фоне жаркой погоды и просят жителей соблюдать осторожность.

По данным Мособлкомлеса, лесные территории в Одинцовском округе в указанные дни будут находиться под усиленным контролем. Несмотря на прошедшие осадки, условия остаются неблагоприятными из-за возможного повышения температуры воздуха выше 30 градусов. В таких условиях вероятность быстрого распространения огня возрастает.

Специалисты напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 400 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима санкции увеличиваются в несколько раз.

Также предусмотрена уголовная ответственность, если из-за нарушений пострадали лесные насаждения. В отдельных случаях она может доходить до лишения свободы сроком до четырех лет. Ответственность наступает не только при возникновении пожара, но и при несоблюдении установленных требований.

Жителей просят не разводить костры и внимательно относиться к любым источникам огня в лесу. В случае обнаружения возгорания необходимо сразу сообщить об этом в экстренные службы.

«При появлении дыма или огня важно незамедлительно сообщить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны», — сообщили в профильных службах.