Предупреждающие знаки отремонтировали на 12 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки на 12 трассах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Знаки привели в порядок в разных городских округах. Например, в Воскресенске работы выполнили на улице Лопатинской, в Жуковском — на улице Горького, а в Королеве — на Кирова.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» каждую неделю. Если обнаружены сломанные или выцветшие предупреждающие знаки, их быстро меняют. Повышенное внимание также уделяется светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, и линиям освещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».