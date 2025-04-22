Представления о советских солдатах покажут во Фрязине

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года защитника Отечества Дворец культуры «Исток» распахнет свои двери для зрителей патриотического фестиваля «Мирное небо». Мероприятие пройдет 25 апреля и станет данью памяти подвигу советских солдат, защитивших мир от фашизма.

На сцене Дворца культуры выступят местные исполнители и творческие коллективы, которые представят зрителям музыкальные, поэтические и театральные номера, проникнутые любовью к Родине и героизмом советских солдат. По словам организаторов, зрителей ждут выступления, воспевающие мужество, стойкость и самоотверженность защитников Отечества.

В программе фестиваля прозвучат известные песни военных лет, стихи о войне, а также будут представлены театральные постановки, раскрывающие героические образы советских воинов.

Концерт начнется в 17:00 по адресу: улица Комсомольская, 17. Вход свободный.