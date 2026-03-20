Представительницы Подмосковья получат медали первенства России по спортивной гимнастике

В первенстве России по спортивной гимнастике «Восходящая звезда» спортсменки из Московской области завоевали две бронзовые медали — в командном и личном зачете. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди юниорок сборная региона заняла третье место в командных соревнованиях. В состав подмосковной команды вошли: Таисия Чубрикова (Малахова), Снежана Гуськова (Малаховка), Софья Бабихина (Малахова), Татьяна Хлынина (Подольск), Варвара Алексова (Подольск) и Вероника Королева (Подольск). Первое место досталось команде из Москвы, а второе — из Санкт-Петербурга.

Таисия Чубрикова также получила бронзовую медаль в личном многоборье среди девушек. Золото завоевала спортсменка из Башкортостана, а серебро — представительница Москвы.

Первенство России по спортивной гимнастике прошло с 13 по 19 марта 2026 года в Москве в рамках государственной программы «Спорт России».

