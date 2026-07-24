Подмосковные атлетки завоевали 3 медали на соревнованиях в Минске

С 17 по 20 июля в Минске прошли международные соревнования «Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства» (Россия — Беларусь). Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья сообщила, что спортсменки из Московской области завоевали три серебряные медали.

В беге на 800 метров среди юниорок серебряным призером стала Алена Акимова из областного Центра олимпийских видов спорта. Золото в этой дисциплине завоевала спортсменка из России, а бронзу — представительница Белоруссии.

В метании диска среди юниорок серебряную медаль завоевала Алиса Махмутова, также представляющая областной Центр олимпийских видов спорта. Победительницей стала атлетка из Белоруссии, а тройку лидеров замкнула российская спортсменка.

В беге на 200 метров среди юниорок серебро завоевала подмосковная спортсменка Екатерина Пискарева, представительница областного Центра олимпийских видов спорта. Первое и третье места в этой дисциплине заняли российские спортсменки.

Ранее представители Московской области завоевали восемь медалей на матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства: пять золотых, одну серебряную и две бронзовых. Таким образом, по итогам турнира в копилке сборной региона 11 наград.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие легкоатлеты двух стран в возрастных категориях до 18 лет и до 20 лет. Матчевая встреча Россия — Беларусь является традиционным соревнованием, направленным на укрепление спортивных связей между государствами Союзного договора и повышение уровня подготовки молодых спортсменов.