Представительница Подмосковья завоевала серебро на турнире в Минске

Спортсменка из Московской области Айла Мамедова заняла второе место на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов», который проходил в Минске. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В личном турнире рапиристок Айла Мамедова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1 и Центр фехтования Ильгара Мамедова, поднялась на вторую ступень пьедестала. В финале она уступила сопернице из Москвы. Бронзовые награды поделили рапиристки из Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Открытый чемпионат Союзного государства — крупный международный турнир, который ежегодно собирает сильнейших фехтовальщиков из Белоруссии и России. Соревнования «Кубок сильнейших спортсменов» проходят в Минске с 27 мая по 3 июня 2026 года. В турнире участвуют 22 российские и 17 белорусских спортсменок, а также одна представительница Узбекистана.

Это не первый успех Айлы Мамедовой на международной арене в текущем сезоне. В марте 2026 года она стала бронзовым призером международных соревнований «Рапира Санкт-Петербурга» в составе сборной «Россия-2», а в апреле завоевала серебряную медаль чемпионата России в командной рапире.