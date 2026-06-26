Подмосковная спортсменка заняла 2-е место на первенстве Европы по прыжкам в воду

Спортсменка из Московской области Виктория Казанцева завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Виктория Казанцева выступала в дисциплине «вышка 10 метров» среди юниорок 16–18 лет и заняла второе место с результатом 406,25 балла. Первое место досталось другой российской спортсменке, а третье — представительнице Украины.

Ранее Виктория Казанцева уже завоевала золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с московской спортсменкой. Еще один успех на соревнованиях праздновал Илья Надеев из Подмосковья. Он выступал в составе российской команды и одержал победу в смешанных командных соревнованиях.

Первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок проходит с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия). Всего на турнире будет разыграно 16 комплектов наград.