Представительница Подмосковья взяла три «золота» на Кубке России по прыжкам в воду

Спортсменка из Московской области Елизавета Кузина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Электростали, стала обладательницей трех золотых медалей на Кубке России по прыжкам в воду.

Кузина заняла первое место в дисциплине «прыжки с трамплина 3 м среди женщин», опередив конкуренток из Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Второе «золото» Елизавета завоевала в синхронных смешанных прыжках с трамплина 3 м в паре с Ильей Молчановым из Москвы. В этом виде программы второе место занял дуэт из Санкт-Петербурга, а третье — спортсмены из Саратовской и Свердловской областей.

Ранее Кузина уже завоевала «золото» в прыжках с трамплина 1 м среди женщин, таким образом, к финальному дню соревнований в ее копилке оказалось три награды высшей пробы.

Кубок России по прыжкам в воду проходит с 30 января по 6 февраля 2026 года в Саратове в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях участвуют более 150 лучших спортсменов со всей страны, которые соревнуются за 12 комплектов наград в индивидуальных и синхронных дисциплинах.

Подробности можно найти на страницах министерства физической культуры и спорта Московской области в социальных сетях: [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).