Подмосковная спортсменка завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию

В первый день чемпионата Европы по фехтованию двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завоевала серебряную медаль в личном первенстве на саблях. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яна Егорян уверенно прошла групповой этап, выиграв все поединки. В туре прямого выбывания подмосковная спортсменка последовательно одержала победы над Юликой Функе из Германии, соотечественницей Алиной Михайловой и вторым номером мирового рейтинга болгаркой Йоаной Илиевой. В полуфинале Яна Егорян была сильнее француженки Тоскан Тори.

В финале соперницей представительницы Московской области стала испанка Лусия Мартин-Португес. Первый период завершился со счетом 8:4 в пользу Егорян. После перерыва саблистка сохраняла отрыв, однако соперница смогла перехватить инициативу и сравняла счет. Яна Егорян дважды выходила вперед, но испанская спортсменка сравнивала счет, а в финале нанесла три удара подряд и победила со счетом 15:13.

Для Яны Егорян эта медаль стала первой наградой на чемпионатах Европы с 2019 года. В активе двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы это уже одиннадцатая медаль континентальных первенств в карьере (семь золотых, две серебряные и две бронзовые).

Напомним, что в мае 2026 года Яна Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Лиме (Перу) в личном турнире и золото в командных соревнованиях в составе сборной России.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит с 16 по 21 июня в городе Антони (Франция).