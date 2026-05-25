Подмосковная фехтовальщица выиграла бронзу на этапе Кубка мира

Фехтовальщица из Московской области Яна Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира в Лиме (Перу), как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На соревнованиях Яна Егорян выступала в личном первенстве на саблях. На пути к полуфиналу она одержала победы над несколькими соперницами: россиянкой Анастасией Шороховой, представительницей Узбекистана Зайнаб Дайыбековой, немкой Ларисой Айфлер и итальянкой Мариэллой Виале. В полуфинале подмосковная спортсменка уступила действующей чемпионке Европы француженке Саре Нутча и завершила выступление с бронзовой наградой.

Золотая медаль досталась Саре Нутча из Франции, серебряным призером стала Чой Се Бин из Южной Кореи. Вторую бронзовую награду получила венгерка Шугар Катинка Баттаи.

Этап Кубка мира по фехтованию прошел в Лиме с 19 по 27 мая 2026 года. Для двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы Яны Егорян эта медаль стала уже четвертой в текущем сезоне Кубка мира.

