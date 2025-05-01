Представителям технадзора Подмосковья вручили благодарности президента России

Президент России выразил благодарность специалистам Управления технического надзора капитального ремонта Московской области за высокий уровень профессионализма. Он отметил заслуги экспертов, которые активно участвовали в важных инфраструктурных проектах и добились значительных результатов в своей работе.

Награды получили заместитель главы Дмитровского округа и руководитель проекта Николай Чаплыгин, а также начальники отделов Игорь Шаталкин и Андрей Кондаков. Во время проведения СВО они принимали участие в строительстве оборонительных сооружений в Курской области.

Сегодня специалисты продолжают трудиться на благо жителей Подмосковья, следят за качеством капитального ремонта домов, объектов водоснабжения, медицинских и образовательных учреждений.