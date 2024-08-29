Представители ведущих туроператоров Ближнего Востока посетили Подмосковье

Информационный тур для ведущих туроператоров ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Омана организовали в Подмосковье. Представители 20 крупных компаний изучили возможности региона для отдыха своих соотечественников.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что поездка состоялась в рамках совместного спецпроекта «Москва+Подмосковье: два ритма идеального путешествия». Гостям показали туристические объекты и другие точки притяжения региона.

Туроператоры побывали в гольф-клубе «Целеево» в Дмитровском округе, в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде. Гости приняли участие в мастер-классе по росписи матрешки и осмотрели главные объекты Золотого кольца в музее «Арт-макет».