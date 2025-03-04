Представители туротрасли из Серпухова побывали на экскурсии в Пущине

Поездку в Пущино организовали для активистов Туристической гильдии торгово-промышленной палаты Серпухова. Они побывали в музее экологии и краеведения, центре допобразования и радиоастрономической лаборатории.

Главной целью экскурсии было знакомство с маршрутами и обмен идеями по организации конференций и детского отдыха. Представители туротрасли из Серпухова узнали об исследованиях, которые проводятся в лабораториях, истории и архитектуре научного центра.

Экскурсанты побывали в Пущинском музее экологии и краеведения, Центре дополнительного образования «Развитие», Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН, Институте биофизики клетки РАН.

После состоялся круглый стол. На мероприятии обсудили потенциальные возможности для партнерства.

Участниками стали представители турбизнеса и научного центра, а также отдела туризма администрации городского округа Серпухов и пущинского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.