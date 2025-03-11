Представители Третьяковской галереи посетили выставку в Химках

Галерею имени Горшина в Химках посетили экскурсоводы из Третьяковской галереи. Искусствоведы ознакомились с постоянной экспозицией музея.

Гордостью химкинской картинной галереи является частное собрание картин XIX–XX веков известного ученого Сергея Горшина, которое он формировал более 50 лет. Сотрудники музея рассказали гостям о представленных полотнах и вкладе коллекционера в культурное наследие округа.

«Галерея имени Горшина является одним из центральных культурных объектов нашего города. Здесь собрана уникальная коллекция произведений русских живописцев», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Кроме того, представители музеев обсудили современные тенденции в искусстве и поделились опытом ведения экскурсий.

Сотрудничество галереи имени Горшина и государственного художественного музея началось боле 30 лет назад. Тогда Сергей Горшин передал в Третьяковскую галерею 60 картин. Также к юбилею коллекционера музеи трижды организовывали совместные выставки.